Рух через Чонгар знову перекрито після атаки БПЛА, заявив Сальдо

Гауляйтер окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо заявив про нове пошкодження мосту через Чонгарську протоку після нічної атаки безпілотників.

За його словами, рух мостом було знову перекрито. На місці працюють профільні служби, а водіям рекомендують користуватися альтернативними маршрутами через Армянськ і Перекоп.

Сальдо також стверджує, що російські сили протиповітряної оборони та мобільні вогневі групи нібито збили понад 20 безпілотників на підльоті до мосту. За його словами, удари по об’єкту спрямовані на порушення транспортного сполучення.

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Напередодні, 8 червня, Сальдо повідомляв про відновлення руху пошкодженим мостом через Чонгарську протоку в реверсивному режимі після попередньої атаки безпілотників.

Чонгарський міст є одним із ключових шляхів сполучення між окупованою частиною Херсонської області та Кримом.