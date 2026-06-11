19-річного жителя Полтавщини підозрюють у вбивстві військового ЗСУ

Прокурори Житомирської обласної прокуратури повідомили про підозру 19-річному жителю Полтавської області, якого, за даними слідства, завербували російські спецслужби для вбивства військовослужбовця ЗСУ.

Йому інкримінують умисне вбивство, вчинене з корисливих мотивів та в інтересах держави-агресора.

За версією слідства, підозрюваний отримав завдання через Telegram від представника російських спецслужб. За винагороду у розмірі 5 тисяч гривень він мав організувати отруєння 23-річного військовослужбовця морської піхоти.

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Слідчі встановили, що представники РФ використали фейковий акаунт дівчини для спілкування з військовим та домовилися надіслати йому подарунок.

Виконуючи вказівки куратора, підозрюваний придбав пляшку міцного алкоголю, додав до неї отруйну суміш на основі метадону та відправив посилку поштою до Житомира.

За даними правоохоронців, військовослужбовець отримав відправлення та вжив алкоголь. Через кілька днів він помер у реанімації внаслідок отруєння.

На Полтавщині затримали підозрюваного у вбивстві морпіха / Фото: Офіс Генерального прокурора

Підозрюваного затримали за місцем проживання. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.