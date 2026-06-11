За подвійне вбивство на СТО у Києві затримали іноземця

У Києві правоохоронці затримали 35-річного іноземця, якого підозрюють у вбивстві двох чоловіків. Після конфлікту на станції технічного обслуговування зловмисник розстріляв своїх знайомих та втік.
Про це повідомили у поліції Києва.
Днями близько 22:00 до Деснянського управління поліції надійшло повідомлення від оператора екстреної медичної допомоги про чоловіка з вогнепальними пораненнями голови та грудей, якого виявили на території гаражного кооперативу.
Потерпілого госпіталізували, проте від отриманих травм він помер. Під час огляду місця події правоохоронці встановили, що злочин стався у гаражному боксі, який використовувався як станція технічного обслуговування. Там виявили тіло ще одного чоловіка з вогнепальними пораненнями.
Загиблими виявилися двоє громадян іншої країни віком 51 та 36 років.
У ході розслідування поліцейські з’ясували, що обидва чоловіки були пов’язані з нападником через цю станцію обслуговування. Того вечора між ними стався конфлікт, під час якого зловмисник розстріляв своїх знайомих із двох видів зброї та втік.
Під час пошуків підозрюваного оперативники виявили у лісосмузі Деснянського району два знаряддя вчинення злочину. Підозрюваного затримали в орендованій квартирі на правому березі столиці. Ним виявився 35-річний іноземець.
Відкрито кримінальне провадження за п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. За процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури затриманому повідомили про підозру в умисному вбивстві двох осіб. У разі доведення вини йому загрожує довічне позбавлення волі.