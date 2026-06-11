У Харкові зіткнулися легковик і мікроавтобус: у ДТП постраждали шестеро людей

11 червня у Харкові не розминулися ВАЗ 21099 та мікроавтобус Mercedes. Внаслідок ДТП постраждали шестеро людей, зокрема троє дітей.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Аварія сталася близько 7:00 на проспекті Героїв Харкова. Внаслідок зіткнення легковика та буса постраждали шестеро людей, які перебували в легковому авто. Травми дістали жінка-водій, дві жінки-пасажирки та троє дітей віком 2, 3 і 7 років. Діти зазнали легких тілесних ушкоджень.

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За фактом ДТП відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.