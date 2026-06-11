Понад 100 військових повторно внесли до реєстру як мобілізованих: трьом керівникам ТЦК оголосили підозри

У Тернопільській області ДБР викрило трьох керівників районних ТЦК та СП, яких підозрюють у незаконній зміні даних у реєстрі “Оберіг”. Посадовці вносили відомості про мобілізацію громадян, які вже проходили службу в Силах оборони України.

Про це повідомили в ДБР.

За даними слідства, протягом 2025–2026 років посадовці, використовуючи власні ключі доступу до реєстру “Оберіг”, для штучного покращення показників мобілізації безпідставно вносили відомості про нібито призов та зняття з військового обліку громадян.

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“При цьому вони достеменно знали, що ці особи вже проходять військову службу в різних підрозділах Сил оборони України. Такі дії призводили до викривлення облікових даних та штучного завищення показників мобілізації”. — розповіли в ДБР.

Під час досудового розслідування правоохоронці підтвердили факти незаконної зміни інформації щодо понад 100 громадян.

Трьом керівникам районних ТЦК та СП повідомили про підозру за ч. 1 та ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України — несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах. Суд відсторонив підозрюваних від посад та обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави.

Правоохоронці встановлюють усі обставини справи та інших причетних до схеми.