104 матчі, 48 збірних і три господарі: що потрібно знати про чемпіонат світу-2026

Сьогодні у Мехіко стартує чемпіонат світу з футболу 2026 року — найбільший турнір в історії цього виду спорту. Вперше мундіаль приймають одразу три країни — Мексика, США та Канада, а кількість учасників збільшилася з 32 до 48 збірних. Протягом наступних п’яти тижнів буде зіграно рекордні 104 матчі, а фінал відбудеться 19 липня на стадіоні MetLife поблизу Нью-Йорка.

Матчем-відкриттям стане зустріч збірних Мексики та Південної Африки на легендарному стадіоні «Ацтека». Арена увійде в історію як перша у світі, що прийматиме матчі трьох різних чемпіонатів світу.

Втім, ще до стартового свистка турнір опинився в центрі низки скандалів.

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Однією з найбільш обговорюваних тем стали проблеми з американськими візами. Найгучніший випадок стосується сомалійського арбітра Омара Абдулкадіра Артана, який мав стати першим суддею із Сомалі на чемпіонаті світу. Попри наявність американської візи та призначення ФІФА, йому відмовили у в’їзді до США. ФІФА була змушена шукати заміну безпосередньо перед стартом турніру.

Ще складнішою виявилася ситуація навколо збірної Ірану. Через обмеження на в’їзд до США частина представників федерації та офіційної делегації не отримала дозволів на в’їзд. У результаті іранці відмовилися від розміщення в американській Аризоні та перенесли свою базу до мексиканської Тіхуани. Звідти команда буде вилітати на матчі в США та повертатися назад до Мексики.

Окремий скандал виник навколо іранських уболівальників. За кілька днів до старту турніру Федерація футболу Ірану заявила, що ФІФА анулювала виділену для країни квоту квитків. Частина фанатів уже придбала авіаквитки та забронювала готелі, однак залишилася без гарантованих місць на матчах своєї збірної.

Не менш гострою стала тема вартості квитків. Офіційно найдешевші місця на матчі групового етапу коштували від 60 доларів, але через систему динамічного ціноутворення ціни могли суттєво зростати залежно від попиту. Найбільше критики викликала вартість квитків на фінал, де окремі місця продавалися за 6730 доларів, а деякі пропозиції на ринку сягали 11 тисяч доларів за один квиток. Через це американські законодавці вимагали від ФІФА переглянути цінову політику.

Додаткове обурення викликала історія з приблизно 60 квитками, які через технічний збій були оформлені без оплати. Незадовго до старту турніру ФІФА анулювала такі бронювання та запропонувала уболівальникам придбати квитки повторно вже за повною ціною.

Суперечки викликала і політична складова турніру. Правозахисні організації розкритикували США за обмеження для громадян низки країн, а також висловили занепокоєння щодо доступу вболівальників до матчів. Особливо багато запитань виникло щодо громадян Ірану та Гаїті.

Проблем організаторам додали й масові протести в Мехіко напередодні відкриття. До району стадіону «Ацтека» планували вирушити кілька колон протестувальників, серед яких вчителі, пенсіонери та працівники державного сектору. Для забезпечення порядку влада залучила понад 50 тисяч поліцейських.

Окрім нового формату турніру, уболівальників чекають і нові футбольні правила. Вперше на чемпіонаті світу воротарі не зможуть затягувати час із м’ячем у руках. Якщо голкіпер перевищить встановлений ліміт часу, суперник отримає право на кутовий удар. Також суттєво розширено повноваження VAR: тепер відеоасистенти можуть втручатися у випадках помилкового попередження, другої жовтої картки та епізодів, які передували голам. Крім того, суворіше каратимуть футболістів і тренерів, які залишають поле на знак протесту проти рішень арбітра.

Попри всі суперечки, ФІФА очікує рекордну телевізійну аудиторію та понад шість мільйонів проданих квитків. Турнір уже називають наймасштабнішим в історії футболу, хоча його старт показав, що організаційних та політичних викликів навколо ЧС-2026 виявилося не менше, ніж спортивних.