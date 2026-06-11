Пожежа спалахнула на території виробника оптичних компонентів у РФ

У Новосибірську виникла пожежа на території колишнього заводу «Екран», де розташоване підприємство «Екран-оптичні системи», що виробляє компоненти для оптичних прицілів, приладів нічного бачення та іншої спеціалізованої техніки.
Про це повідомляє ASTRA з посиланням на аналіз фото та відео, опублікованих очевидцями.
За даними OSINT-аналітика видання, пожежа сталася в будівлі за адресою вулиця Даргомижського, 8А. Саме на цій території працює АТ «Екран-оптичні системи».
МНС Росії підтвердило факт пожежі, однак не уточнило, яка саме будівля охоплена вогнем. Причини займання наразі не повідомляються.
Як зазначається, підприємство спеціалізується на розробці та виробництві електронно-оптичних перетворювачів для приладів нічного бачення, а також фотоелектронних помножувачів.
Такі компоненти використовуються, зокрема, в системах радіаційного контролю, апаратурі космічної розвідки, лазерних далекомірах і системах наведення високоточної зброї.
Підприємство розташоване в Новосибірську та входить до складу російського РАТМ Холдингу.
Інформації про постраждалих або масштаби пошкоджень наразі немає.