Пожежа спалахнула на території виробника оптичних компонентів у РФ

У Новосибірську виникла пожежа на території колишнього заводу «Екран», де розташоване підприємство «Екран-оптичні системи», що виробляє компоненти для оптичних прицілів, приладів нічного бачення та іншої спеціалізованої техніки.

Про це повідомляє ASTRA з посиланням на аналіз фото та відео, опублікованих очевидцями.

За даними OSINT-аналітика видання, пожежа сталася в будівлі за адресою вулиця Даргомижського, 8А. Саме на цій території працює АТ «Екран-оптичні системи».

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МНС Росії підтвердило факт пожежі, однак не уточнило, яка саме будівля охоплена вогнем. Причини займання наразі не повідомляються.

Як зазначається, підприємство спеціалізується на розробці та виробництві електронно-оптичних перетворювачів для приладів нічного бачення, а також фотоелектронних помножувачів.

Такі компоненти використовуються, зокрема, в системах радіаційного контролю, апаратурі космічної розвідки, лазерних далекомірах і системах наведення високоточної зброї.

Підприємство розташоване в Новосибірську та входить до складу російського РАТМ Холдингу.

Інформації про постраждалих або масштаби пошкоджень наразі немає.