Міністр оборони Британії подав у відставку

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі оголосив про відставку, заявивши, що уряд не забезпечив армію необхідним фінансуванням в умовах зростання загроз, повідомляє Sky News.

Про своє рішення він повідомив у листі на ім’я прем’єр-міністра Кіра Стармера, який оприлюднив у соціальних мережах.

My letter to the Prime Minister pic.twitter.com/j9z9nmLCb1 Реклама Реклама June 11, 2026

У документі Гілі зазначив, що сучасна безпекова ситуація вимагала додаткових інвестицій у межах нового оборонного інвестиційного плану. За його словами, проведена урядом оцінка підтвердила масштаб викликів та зростання потреб оборонного сектору.

Міністр стверджує, що після завершення цієї роботи уряд і Міністерство фінансів не змогли погодити обсяг ресурсів, який, на його думку, необхідний для захисту країни.

Гілі також розкритикував запропоновану фінансову угоду щодо оборонного плану, яку отримав цього тижня. За його словами, додаткове фінансування перенесене на пізніший період, тоді як найбільша потреба в коштах існує вже зараз через поточні операції та необхідність прискорити підготовку військ.

У листі він наголосив, що без належного фінансування змушений був би ухвалювати рішення, які можуть знизити боєготовність британських сил, підвищити ризики для військовослужбовців та негативно вплинути на безпеку країни.

«Після того як я пояснив вам, що не зможу погодитися з планом, який не забезпечує нашим силам необхідні ресурси, у мене не залишилося іншого вибору, окрім як подати у відставку з посади міністра оборони», — написав Гілі.

Відставка відбулася на тлі дискусій щодо майбутніх оборонних витрат Великої Британії. Напередодні британські ЗМІ повідомляли, що керівництво збройних сил висловило занепокоєння через недостатній обсяг фінансування масштабної програми модернізації оборони.