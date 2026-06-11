Сом-гігант вижив: чим закінчилася гучна історія з українцем

Гучна історія із сомом-гігантом, якого наприкінці травня виловили у варшавському озері Балатон, отримала несподіване продовження. Риба вижила та була випущена назад у воду.

Про це повідомили у польській поліції, пише Onet.

За даними правоохоронців, сома завдовжки понад 170 сантиметрів і вагою близько 40 кілограмів переселили до іншої водойми в межах Варшави. Цікаво, що зробив це той самий чоловік, який раніше його спіймав.

Реклама

Реклама

Історія набула широкого розголосу після того, як відео з виловом з’явилися в інтернеті. На кадрах було видно, як 57-річний громадянин України забирає рибу, незважаючи на зауваження очевидців.

Обурення викликало те, що сом був спійманий під час періоду охорони, коли його мали одразу повернути до водойми.

Після розголосу справою зайнялася поліція Варшави. Українця затримали та висунули йому обвинувачення, пов’язані з незаконним виловом риби.

Крім того, польські прикордонники ухвалили рішення про його примусове повернення до України. Також чоловікові заборонили в’їзд до Польщі та інших країн Шенгенської зони строком на п’ять років.

У Прикордонній службі Польщі заявили, що під час перевірки було встановлено, що перебування чоловіка в країні становить загрозу громадському порядку.

Попри побоювання багатьох поляків, що сома вже приготували та з’їли, історія завершилася для риби благополучно — після вилову вона знову опинилася у воді та продовжує жити в одній із водойм польської столиці.