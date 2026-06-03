        Події

        У Варшаві затримали українця, який виловив легендарного сома

        Віктор Алєксєєв
        3 Червня 2026 16:15
        читать на русском →
        У Варшавському районі Гоцлав виловили "легенду Балатону" / Фото: Onet
        У Варшавському районі Гоцлав виловили "легенду Балатону" / Фото: Onet

        У Варшаві поліція затримала 57-річного громадянина України у справі про незаконний вилов великого сома з озера Балатон у районі Гоцлав.

        Як повідомляє Onet, наприкінці травня з водойми виловили сома завдовжки 180 сантиметрів. За інформацією місцевих жителів, риба була добре відома мешканцям навколишніх районів і мала неофіційне прізвисько «легенда Балатону».

        На початку тижня у польських ЗМІ з’явилася інформація, що сом, попри чинні правила, не був повернутий до озера після вилову. Повідомлялося, що його забрав рибалка.

        Реклама
        Реклама

        Після цього справою зайнялися співробітники поліції району Прага-Південь. Правоохоронці провели перевірку та встановлювали обставини інциденту.

        У поліції повідомили, що за короткий час вдалося встановити особу чоловіка, який, за версією слідства, має безпосередній стосунок до події. У вівторок 57-річного громадянина України затримали.

        Наразі триває збір доказів, після чого буде ухвалено подальші процесуальні рішення.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov