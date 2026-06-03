У Варшаві затримали українця, який виловив легендарного сома

У Варшаві поліція затримала 57-річного громадянина України у справі про незаконний вилов великого сома з озера Балатон у районі Гоцлав.

Як повідомляє Onet, наприкінці травня з водойми виловили сома завдовжки 180 сантиметрів. За інформацією місцевих жителів, риба була добре відома мешканцям навколишніх районів і мала неофіційне прізвисько «легенда Балатону».

На початку тижня у польських ЗМІ з’явилася інформація, що сом, попри чинні правила, не був повернутий до озера після вилову. Повідомлялося, що його забрав рибалка.

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Після цього справою зайнялися співробітники поліції району Прага-Південь. Правоохоронці провели перевірку та встановлювали обставини інциденту.

У поліції повідомили, що за короткий час вдалося встановити особу чоловіка, який, за версією слідства, має безпосередній стосунок до події. У вівторок 57-річного громадянина України затримали.

Наразі триває збір доказів, після чого буде ухвалено подальші процесуальні рішення.