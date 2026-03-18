Кешбек на бензин, дизель і газ: коли стартує програма компенсації витрат на пальне

Уряд ухвалив програму “Кешбек на пальне”, яка стартує 20 березня. Українці зможуть отримувати часткову компенсацію витрат на пальне на АЗС, що беруть участь у програмі.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Програма передбачає повернення частини коштів за придбане пальне залежно від його виду. Зокрема, 15% компенсації нараховуватиметься за дизель, 10% — за бензин і 5% — за автогаз.

За рахунок цього українці зможуть заощадити від 2 до 11 гривень на кожному літрі пального. Максимальна сума кешбеку становитиме до 1000 гривень на людину на місяць.

Програма діятиме до 1 травня в межах “Національного кешбеку”. Перелік автозаправних станцій, які беруть участь, буде оприлюднений на офіційних ресурсах програми.

Для тих, хто вже користується “Національним кешбеком”, компенсація нараховуватиметься автоматично під час оплати карткою. Щоб долучитися, потрібно відкрити картку в банку-партнері та обрати її для розрахунків і виплат у застосунку “Дія”.

Нараховані кошти можна використати для оплати комунальних послуг, придбання ліків, продуктів українського виробництва, книг, поштових послуг або для підтримки захисників.