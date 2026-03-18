Скасування поїздів “Інтерсіті” Київ — Харків: чи потрібно доплачувати за пересадку

В Укрзалізниці пояснили, чи потрібно пасажирам доплачувати за поїздку з пересадкою між Києвом і Харковом. У компанії зазначили, що додаткові квитки купувати не потрібно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Укрзалізниці.

Як зазначили в компанії, купувати окремі квитки на пересадкові поїзди між Києвом та Харковом не потрібно. Вартість квитка повністю покриває всю поїздку за цим маршрутом.

“Якщо пасажир заздалегідь купив квиток до Харкова або звідти до Києва, то його вартість покриває повну дорогу і доплачувати при пересадці нічого не потрібно”, — пояснили в “УЗ”.

У компанії уточнили, що один квиток охоплює весь маршрут, навіть якщо він передбачає зміну поїзда.

Як раніше повідомляла Укрзалізниця, причиною скасування поїздів Інтерсіті стало обмеження енергопостачання.

“Останніми тижнями через обмеження енергопостачання поїзди між Харковом та Полтавою курсували з резервними тепловозами, що призводило до затримок до 3 годин. В окремі дні прибуття відбувалося вже після початку комендантської години”, — пояснили в компанії.

Безпекова ситуація на залізниці

Раніше повідомлялося про удари російських військ по залізничній інфраструктурі. Зокрема, 14 березня безпілотник атакував пасажирський поїзд у Сумській області, влучивши у хвостовий тепловоз сполучення Смородине — Ворожба, обійшлося без постраждалих.

Того ж дня удару зазнав приміський поїзд у Харківській області — постраждали машиніст та його помічник.

12 березня російські війська атакували залізничні станції та інфраструктуру в Сумській області, пошкодивши тепловози та окремі ділянки колій.

Також 8 березня безпілотник атакував пасажирський потяг Київ — Суми, тоді обійшлося без постраждалих.

2 березня у Криворізькому районі Дніпропетровської області внаслідок удару по вагону приміського поїзда загинула одна людина, ще десятеро зазнали поранень.