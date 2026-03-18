Politico: Орбан готує план на випадок програшу на виборах і може ускладнити передачу влади

У Будапешті зростають побоювання щодо розвитку подій після майбутніх виборів, зокрема реакції сторони, що програє. За оцінками експертів, прем’єр-міністр Віктор Орбан може вдатися до дій, які ускладнять передачу влади.

Про це пише Politico.

У міру наближення виборів в Угорщині увага зміщується не лише на сам процес голосування, а й на те, що відбуватиметься після нього та як може діяти сторона, що програє.

Передвиборча кампанія вже супроводжується взаємними звинуваченнями в упередженості, застосуванні брудних технологій і маніпуляціях з опитуваннями, що посилює занепокоєння щодо можливого напруженого післявиборчого періоду. Очікується, що у разі поразки як правляча партія “Фідес” на чолі з Віктором Орбаном, так і опозиційна партія “Тиса” Петера Мадяра можуть поставити під сумнів результати голосування.

Колишня депутатка від “Фідес” Жужанна Селені, яка була серед перших членів партії, заявила, що у разі перемоги Мадяра Орбан може спробувати зірвати або заблокувати передачу влади.

“Якщо опозиція отримає лише просту більшість, Орбан матиме багато інструментів, щоб зробити практично неможливим формування нового уряду чи навіть скликання нового парламенту. Він може спровокувати конституційну кризу та оголосити надзвичайний стан”, — зазначила вона.

Водночас прихильники Орбана нагадують про його попередній політичний досвід, зокрема поразку на виборах 2002 року, після якої він повернувся до влади через вісім років. На їхню думку, ризик невизнання результатів швидше може походити від опозиційної партії “Тиса”.

Міністр у справах ЄС Янош Бока заявив, що опоненти заздалегідь формують наратив про нелегітимність результатів у разі своєї поразки. Він також поставив під сумнів готовність Петра Мадяра публічно визнати волю виборців після завершення кампанії.

Попри суперечливі заяви сторін, кампанія вже стала гострою, а взаємні звинувачення у нелегітимності процесу лише посилюють ризик післявиборчої нестабільності.

Різні соціологічні опитування демонструють суперечливі результати: незалежні та прихильні до “Тиса” дослідження показують перевагу руху Мадяра на рівні 8–10 відсоткових пунктів, тоді як опитування структур, пов’язаних із “Фідес”, фіксують впевнену першість партії Орбана.

Обидві сторони звинувачують одна одну у маніпуляціях результатами опитувань і використанні їх для впливу на громадську думку.

Політолог Центральноєвропейського університету Габор Тока зазначає, що незалежно від переможця можливі заяви про “вкрадені вибори”. За його словами, Орбан, імовірно, оскаржуватиме несприятливий результат і не погодиться з ним без значної поразки.

Він також припускає, що прем’єр може оскаржувати результати голосування на рівні округів і підтримувати вуличні протести, щоб поставити під сумнів легітимність результату та ускладнити роботу нового уряду.

Водночас напруження можливе не лише серед прихильників Орбана. З огляду на очікування, сформовані опитуваннями, у разі поразки опозиції ситуація також може залишатися напруженою протягом кількох тижнів після виборів.

Досвід попередніх виборів свідчить про можливі сценарії розвитку подій. Після поразки “Фідес” у 2006 році Орбан спочатку визнав результат, однак після витоку заяв тодішнього прем’єра Ференца Дюрчаня про неправдиві обіцянки почалися масові протести, які підтримали представники “Фідес”.

За словами Селені, тоді партія активно використовувала парламентські та вуличні методи тиску, і подібний сценарій може повторитися.

Вона також зазначила, що без конституційної більшості опозиційна партія “Тиса” може натрапити на труднощі у проведенні реформ, зокрема тих, які необхідні для розблокування близько 18 млрд євро фінансування ЄС.

Водночас деякі критики Орбана вважають малоймовірним, що він прямо заявить про фальсифікацію виборів, оскільки це може негативно вплинути на його шанси на політичне повернення.

Сам Орбан раніше заявляв, що має досвід перебування в опозиції, і наголошував, що його партія неодноразово перемагала та програвала вибори, не ставлячи під сумнів їх результати.