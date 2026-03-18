Ракетний удар по найбільшому у світі заводу СПГ у Катарі: повідомляють про значні пошкодження

Увечері 18 березня Іран завдав ракетного удару по об’єкту нафтогазової компанії QatarEnergy у промисловому місті Рас-Лаффан в Катарі, де розташований найбільший у світі завод з експорту скрапленого природного газу. Це сталося після попереджень Ірану про можливі атаки на енергетичні об’єкти в регіоні Перської затоки.

Про це пише Bloomberg.

QatarEnergy підтверджує, що цього вечора промислове місто Рас-Лаффан стало об’єктом ракетних атак.

“Аварійні служби негайно були задіяні для ліквідації пожеж, що виникли внаслідок ударів, оскільки зафіксовано значні пошкодження. Усі працівники встановлені, інформації про постраждалих чи загиблих наразі немає”, – йдеться в повідомленні.

За даними влади, по Рас-Лаффану вдарила іранська ракета, ще чотири було перехоплено. У місті розміщені ключові енергетичні об’єкти, зокрема LNG-завод, який раніше цього місяця вже зупиняв роботу і зазвичай забезпечує близько п’ятої частини світових поставок скрапленого газу.

У QatarEnergy не уточнили, які саме об’єкти постраждали. Водночас у міністерстві внутрішніх справ заявили, що пожежу, спричинену ударом, вдалося локалізувати.

Як пише Bloomberg, атака на Рас-Лаффан розглядається як подальша ескалація конфлікту, який уже зачіпає стратегічну енергетичну інфраструктуру регіону. Раніше ціни на нафту і газ різко зросли після заяв Ірану про те, що низка енергетичних об’єктів, включно з LNG-заводом, можуть стати “законними цілями” у відповідь на удар Ізраїлю по газовому родовищу Південний Парс.