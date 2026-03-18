Ізраїль заявив про ліквідацію міністра розвідки Ірану в Тегерані

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив про ліквідацію міністра розвідки Ірану Есмаїла Хатіба. За його словами, це сталося внаслідок ізраїльського авіаудару в Тегерані вночі.

Про це повідомляє The Times of Israel.

За його словами, “інтенсивність ударів по Ірану зростає”, а також очікуються “значні сюрпризи” на всіх напрямках, які посилять війну проти Ірану та “Хезболли” в Лівані.

“Сьогодні на всіх напрямках очікуються значні сюрпризи, які посилять війну, яку ми ведемо проти Ірану та “Хезболли” в Лівані”, — заявив Кац.

Крім того, Кац повідомив, що він і прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу “уповноважили ЦАХАЛ ліквідовувати будь-яку високопоставлену іранську особу без необхідності додаткового погодження”.