Панч більше не самотній: у мавпеня з японського зоопарку з’явилася подружка

Осиротіле мавпеня Панч із японського зоопарку Ichikawa City Zoo, яке тривалий час не розлучалося з плюшевою іграшкою, знайшло подружку. Нова мавпочка за забарвленням нагадує ту саму “плюшеву маму”, з якою він раніше проводив увесь час.

Панч народився минулого липня і залишився без матері, після чого його вигодовували люди. Працівники зоопарку припускають, що самка покинула дитинча через сильну спеку під час пологів.

На початку цього року Панча перевели до вольєра з іншими тваринами, однак старші японські макаки його не прийняли. У цей період його часто бачили з м’якою іграшкою орангутана, яку він постійно носив із собою, попри те, що вона була більшою за нього. Іграшка фактично замінювала йому матір.

Згодом у тому ж вольєрі з’явилася інша маленька мавпочка, з якою Панч почав проводити час. Вони разом граються, обіймаються та сидять поруч. За забарвленням нова подружка віддалено нагадує ту саму плюшеву іграшку, з якою раніше не розлучався Панч.