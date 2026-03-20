Кількість позовів ТЦК про обмеження водійських прав зростає: які області в лідерах

В Україні зафіксовано щонайменше 135 судових справ щодо обмеження права керування автомобілем за порушення правил військового обліку. У 2026 році вже відкрито 42 справи, що більше, ніж за весь 2024 рік.

Про це повідомляє Опендатабот.

За даними аналітиків, поточний рік може стати рекордним, адже у 2025 році було зафіксовано 52 такі справи.

Реклама

Реклама

Водночас 92% проваджень не доходять до розгляду по суті через процесуальні помилки з боку позивача. До фінального рішення суди дійшли лише у 11 випадках: у 10 справах вимоги ТЦК були задоволені, в одній — відмовлено.

Аналіз судових рішень свідчить, що причиною масового припинення справ є процесуальні недоліки. Позовні заяви часто подаються без сплати судового збору або з іншими помилками, через що суди залишають їх без руху або повертають заявникам.

Найбільше позовів подано на Дніпропетровщині — 35 справ, що становить понад чверть від загальної кількості. У Київській області зафіксовано 23 справи, у Хмельницькій та Житомирській — по 13.

Водночас у низці регіонів, зокрема прифронтових, а також у Волинській, Миколаївській, Тернопільській, Одеській, Черкаській областях і Києві, подібні позови не фіксувалися.