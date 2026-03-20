Німеччина спрощує експорт зброї до країн Перської затоки та України

Берлін запроваджує нову процедуру, яка дозволить швидше постачати озброєння для повітряної та морської оборони. Рішення ухвалене на тлі війни з Іраном і зростання потреб у протиповітряній обороні.

Про це пише видання Handelsblatt з посиланням на Міністерство економіки Німеччини.

Федеральний уряд спрощує експорт окремих видів озброєння для повітряної та морської оборони до країн Перської затоки та України. Нова загальна ліцензія (AGG), яка діятиме протягом шести місяців, дає змогу здійснювати швидкі поставки. Вона поширюється на експорт до Саудівської Аравії, Об’єднаних Арабських Еміратів, Катару, Кувейту, Бахрейну, Оману, а також України.

Реклама

Реклама

«Невибіркові атаки Ірану на країни Перської затоки призвели до того, що озброєння, передусім для протиповітряної оборони, там терміново необхідне. Водночас потреба України у військовій підтримці, зокрема в сфері протиповітряної оборони, залишається незмінною, — заявила міністерка економіки Катаріна Райхе.

Вона додала, що нова ліцензія дозволяє забезпечити швидкий і небюрократичний експорт і є знаком солідарності.

Згідно з новими правилами, експортери можуть здійснювати постачання без подання окремих заявок до Федерального відомства з економіки та експортного контролю (BAFA). Йдеться про продукцію для повітряної та морської оборони, включно із засобами розмінування. Ліцензія діятиме до 15 вересня 2026 року та передбачає обов’язкову реєстрацію і щомісячну звітність для компаній.