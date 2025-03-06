У ЗСУ набирає обертів флешмоб подяки американському народу за підтримку (відео)

У Збройних силах України розпочався стихійний флешмоб із подякою народу Сполучених Штатів Америки за військову допомогу Україні. Відео про те, як американська техніка рятує життя українців, вже виклали пілот винищувача F-16, оператори ЗРК Patriot та HAWK.

Розпочав флешмоб-подяку американцям пілот F-16 Вадим Karaya Ворошилов.

“Дорогий американський народе, мої бойові побратими, які захищають Україну на літаках F-16, передають слова вдячності за можливість ефективно захищати українські міста від російського терору, захищати народ України. Ваша допомога – це можливість для нас боротися за нашу демократію. Щиро дякуємо за вашу підтримку. Разом до перемоги”, – написав пілот до відео з кабіни літака зі словами подяки.

Ініціативу підхопив оператор ЗРК Patriot Повітряних сил ЗСУ, який подякував американцям та закликав й надалі підтримувати українців.

“Дякуємо всьому американському народу за постачання нам зброї! Завдяки вашій підтримці ми можемо захищати наші міста і людей, які живуть в них! Боротьба українців триває”.

Також до флешмобу долучилися українські оператори зенітного ракетного комплексу HAWK повітряного командування “Південь”.

“Дорогий народе Америки! Ми, військові українського підрозділу ППО, хочемо висловити нашу вдячність за всю вашу підтримку, яку ви надали в ці важкі часи. Ця система вже зберегла сотні життів наших людей у містах, захищаючи їх від російських ракет та дронів. Дякую, що стоїте з нами у нашій боротьбі за демократію та свободу. Ваша підтримка дуже важлива для нас”, – зазначають українські військові.