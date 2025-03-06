ЗСУ отримають більш сучасні ударні БпЛА: Велика Британія уклала угоду з компанією Anduril

Збройні сили України отримають більш сучасні ударні безпілотники для боротьби з російською агресією в Чорному морі в рамках угоди, що уклав уряд Великої Британії з англо-американською оборонно-технологічною компанією Anduril.

Про це повідомляється на сайті британського уряду.

Угода з компанією Anduril була узгоджена напередодні зустрічі міністра оборони з його американським колегою Пітом Хегсетом, яка відбулася сьогодні в Пентагоні. Під час свого візиту до Вашингтону член парламенту Джон Хілі зустрівся з персоналом заводу Anduril.

“Велика Британія продовжує співпрацювати з союзниками, щоб забезпечити Україні найсильнішу позицію для досягнення миру, оскільки вона продовжує захищатися від російської агресії”, – йдеться у заяві уряду.

Угода укладена після зустрічі світових лідерів у Лондоні минулого тижня, коли Прем’єр-міністр і союзники погодилися з необхідністю продовження військової підтримки України, щоб надати їй якомога сильнішу позицію для досягнення миру, оскільки вона продовжує захищати себе від російської агресії.

Нові контракти на загальну суму майже 30 мільйонів фунтів стерлінгів, підтримані Міжнародним фондом для України, передбачають постачання компанією Anduril новітніх безпілотників Altius 600m і Altius 700m, відомих як “блукаючі боєприпаси”, які призначені для моніторингу місцевості перед завданням удару по цілях, що потрапляють в неї.

За словами міністра оборони Великої Британії Джона Хілі, Велика Британія вже надала Збройним силам України понад 10 000 безпілотників.

“Ми сповнені рішучості досягти безпечного, тривалого миру в Україні, а це означає, що Україна має зайняти якомога сильнішу позицію, щоб запобігти будь-якому поверненню до російської агресії”, – додав міністр.