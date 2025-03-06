Трамп розглядає радикальну зміну політики щодо НАТО: що чекає на Альянс

Президент Дональд Трамп розглядає можливість внесення серйозних змін щодо участі США в Організації Північноатлантичного договору. Деякі члени НАТО можуть втратити гарантії захисту у разі нападу, якщо їхня країна не відповідає “пороговому рівню витрат на оборону”.

Про це повідомляє NBC News із посиланням на слова високопоставлених американських чиновників і представника Конгресу.

За словами чиновників, Трамп обговорив з помічниками можливість калібрування участі Америки в НАТО таким чином, щоб надати перевагу членам альянсу, які витрачають певний відсоток свого валового внутрішнього продукту на оборону.

Повідомляється, що в рамках потенційної зміни політики США можуть не захищати свого члена НАТО, який зазнав нападу, якщо країна не відповідає пороговому рівню витрат на оборону. Якщо Трамп зробить таку зміну, це означатиме значний відхід від основного принципу альянсу, відомого як Стаття 5, яка говорить, що напад на будь-яку країну НАТО є нападом на всіх членів альянсу.

Також Трамп розглядає можливість зміни політики, згідно з якою США можуть надати пріоритет військовим навчанням з тими членами НАТО, які витрачають на оборону певний відсоток свого ВВП. Його адміністрація вже дала зрозуміти європейським союзникам Америки, що США можуть скоротити свою військову присутність в Європі, і одним з варіантів, який зараз розглядається, є передислокація деяких американських військ в регіоні, щоб вони були зосереджені в країнах НАТО або навколо них, які збільшили свої витрати на оборону до певного відсотка від ВВП, сказали чиновники.

Трамп неодноразово критикував країни НАТО за те, що вони не досягли поточної мети членів НАТО – витрачати 2% свого ВВП на оборону. Він стверджував, що ця нерівність є несправедливою і лягає додатковим тягарем на США.

Понад десять років тому країни НАТО домовилися встановити цільовий показник витрат для кожної з них на рівні 2% від ВВП. Але Трамп наполягає на збільшенні цього відсотка. Нещодавно він заявив, що члени НАТО повинні витрачати 5% свого ВВП на оборону, хоча США наразі цього не роблять.

“НАТО має платити більше. Це смішно, тому що це впливає на них набагато більше. Між нами океан”, – заявив Трамп у січні після вступу на посаду.

Трамп погрожував вивести США з НАТО під час свого першого терміну і поставив під сумнів переваги Статті 5 для США. Стаття була розроблена для захисту європейських країн від Радянського Союзу під час холодної війни. Вона була застосована лише один раз, після атак на США 11 вересня.

Україна прагнула членства в НАТО, але адміністрація Трампа заявила, що це не буде частиною жодної мирної угоди.