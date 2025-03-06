Кримінал

В Одесі судитимуть зловмисників, які перевдягалися в працівників ТЦК та вимагали в чоловіків гроші
6 Березня 2025 20:24
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В Одесі судитимуть псевдопрацівників ТЦК / Фото: Одеська обласна прокуратура
В Одесі судитимуть псевдопрацівників ТЦК / Фото: Одеська обласна прокуратура

В Одесі діяла організована злочинна група, учасники якої вимагали гроші у чоловіків, видаючи себе за працівників ТЦК та поліції. Зловмисники залякували мобілізацією та отримували від потерпілих великі суми.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

Слідством встановлено, що обвинувачені вистежували чоловіків призовного віку та, представляючись співробітниками поліції і ТЦК та СП, під приводом перевірки документів вимагали показувати військові посвідчення. У разі відмови, вони залякували примусовою доставкою до ТЦК та вимагали гроші для вирішення цього питання.

Встановлено, що в одному з випадків зловмисники отримали від потерпілого 38 тис. грн, в іншому – майже 41 тис. гривень.

Після отримання грошей вони заспокоювали потерпілих, запевняючи, що їхні дані будуть внесені до бази “Оберіг”, що нібито гарантувало їм відсутність проблем із мобілізацією. Обвинувачених затримали у листопаді 2024 року під час вимагання та отримання 4000 грн і 3000 доларів США від чергового потерпілого.

Під час обшуків у них вилучено формений військовий одяг, гроші, зброю та інші речові докази. До складу угруповання увійшли особи з кримінальним минулим, а також експравоохоронець, який теж мав проблеми із законом.

Скеровано до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох учасників організованої злочинної групи за фактом вимагання. Усі обвинувачені перебувають під вартою.

Затримання псевдопрацівників ТЦК в Одесі / Фото: Одеська обласна прокуратура

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