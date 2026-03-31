У Луцьку вагітна жінка намагалася зупинити бус ТЦК й опинилася в лікарні: коментар військкомату

У Луцьку в одному з дворів на вулиці Рівненській під час заходів оповіщення працівниками ТЦК та СП жінка вчепилася за службовий бус і впала. Постраждала перебувала на 17 тижні вагітності.

Про це повідомляє Суспільне Луцьк.

Відео інциденту 30 березня поширили волинські Telegram-канали.

Реклама

Реклама

За словами речниці обласного центру екстреної меддопомоги Оксани Якушик, до постраждалої виїжджали парамедики. У неї попередньо діагностували гематоми, садна та гостру реакцію на стрес. Жінка перебувала на 17 тижні вагітності, існує загроза її переривання, її госпіталізували.

У Територіальному центрі комплектування зазначили, що під час появи групи оповіщення за участю військовослужбовців ТЦК та поліції військовозобов’язаний намагався втекти. За даними відомства, він є порушником військового обліку з 9 січня 2026 року, не проходив військово-лікарську комісію та не з’являвся до ТЦК.

Як повідомила речниця ТЦК Уляна Кравчук, жінка перешкоджала роботі групи оповіщення, блокувала дії військовослужбовців і вчепилася за службове авто, намагаючись допомогти чоловіку уникнути виконання вимог законодавства.

Наразі військовозобов’язаний проходить військово-лікарську комісію для визначення ступеня придатності до служби.