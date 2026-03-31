WSJ: Трамп готовий завершити війну з Іраном без розблокування Ормузької протоки

Президент США Дональд Трамп заявив помічникам, що готовий завершити військову кампанію проти Ірану навіть у разі, якщо Ормузька протока залишатиметься закритою. Це, ймовірно, дозволить Тегерану зберегти контроль над водним шляхом і відкласти операцію з його відкриття на пізніший термін.

Про це пише The Wall Street Journal.

За даними видання, в адміністрації вважають, що примусове відкриття протоки може затягнути конфлікт понад заплановані чотири-шість тижнів. У зв’язку з цим Трамп схиляється до того, щоб досягти ключових цілей — послабити військово-морський флот Ірану та його ракетні запаси — і згортати бойові дії, одночасно чинячи дипломатичний тиск на Тегеран для відновлення торговельних потоків.

Якщо цього досягти не вдасться, США планують перекласти ініціативу щодо відкриття протоки на союзників у Європі та країнах Перської затоки.

Водночас у матеріалі зазначається, що чим довше Ормузька протока залишатиметься закритою, тим відчутнішими будуть наслідки для світової економіки, зокрема зростання цін на енергоносії та проблеми з постачанням.

Останнім часом Трамп робив суперечливі заяви щодо протоки: з одного боку, він погрожував ударами по іранських енергетичних об’єктах у разі її блокування, з іншого — заявляв, що її значення для США є обмеженим і проблема має вирішуватися іншими країнами.

У виданні зазначають, що Ормузька протока має більше значення для Європи, Близького Сходу та Азії, ніж для США, і не є критичною для американських енергетичних потреб.

Експертка Брукінгського інституту Сюзанна Мелоні назвала можливе завершення бойових дій без відкриття протоки “неймовірно безвідповідальним”, зазначивши, що США та Ізраїль розпочали війну разом і не можуть уникнути її наслідків.

Попри заяви про готовність завершити війну, США продовжують посилювати військову присутність у регіоні. Зокрема, до Близького Сходу направили десантний корабель “Триполі” та 31-й експедиційний підрозділ морської піхоти, а також елементи 82-го повітряно-десантного полку. Крім того, розглядається можливість відправлення ще 10 тисяч військовослужбовців.