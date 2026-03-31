На заводі “Нижньокамськнафтохім” стався сильний вибух

Мер Нижньокамська Радмір Бєляєв повідомив, що пожежа сталася на підприємстві «Нижньокамськнафтохім», не уточнивши причину займання.

«На території „Нижньокамськнафтохіму“ триває локалізація осередку загоряння. До роботи залучені служби оперативного реагування. Працівників підприємства, не задіяних у ліквідації інциденту, переміщено на безпечну відстань», — написав Бєляєв у своєму телеграм-каналі.

Місцеві ЗМІ стверджують, що причиною вибуху стала технічна несправність однієї з установок.

Росавіація о 13:54 за московським часом повідомляла про призупинення роботи аеропорту Нижньокамська «для забезпечення безпеки польотів» — такі обмеження вводять через загрозу атаки безпілотників. Однак уже о 14:03 обмеження були зняті.

За даними місцевих телеграм-каналів, на «Нижньокамськнафтохімі» постраждали щонайменше двоє людей, пошкоджено виробничий цех.

Жителі Нижньокамська скаржаться на «хімічний запах» після вибуху на заводі. Мер міста, своєю чергою, заявив, що «фахівці акредитованих лабораторій здійснюють моніторинг якості атмосферного повітря, загрози для мешканців і екологічної ситуації не зафіксовано».