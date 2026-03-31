У Куп’янську під руїнами залишаються російські військові – Трегубов

У Куп’янську під руїнами перебуває група російських військових, однак вона не дозволяє говорити про контроль над містом. Про це повідомив речник угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов.

За його словами, Сили оборони щодня відстежують 6–8 унікальних позивних противника, що дозволяє оцінити чисельність цієї групи. «Множимо число приблизно на три — і отримуємо кількість росіян, які можуть перебувати в місті станом на зараз. Здебільшого вони перебувають в одному конкретному місці — під руїнами», — зазначив Трегубов в ефірі Еспресо.

Він наголосив, що ця група не дає підстав говорити про контроль навіть над окремою будівлею, однак російські військові продовжують діяти в місті.

Також Трегубов повідомив, що наразі спостерігається активний наступ російських військ зі сходу на східні околиці Куп’янська. За його словами, якщо на півночі темпи просування дещо знизилися, то зі східного напрямку окупанти намагаються просунутися у бік Куп’янськ-Вузловий.

Він додав, що російське міноборони не спростовувало власні заяви про нібито захоплення Куп’янська, попри те, що самі російські воєнкори це заперечували.