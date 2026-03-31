РФ атакувала Чугуїв безпілотником: поранено трьох поліцейських

Вранці російські війська завдали удару безпілотником по Чугуєву Харківської області. Про це повідомила міський голова Галина Мінаєва.

За її словами, удар припав по непрацюючому підприємству в одному з мікрорайонів міста. Спочатку повідомлялося, що постраждалих немає, однак згодом стало відомо про поранених.

Наразі відомо про травмування цивільної жінки та трьох співробітників поліції. Усі вони отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Внаслідок атаки пошкоджено приміщення підприємства, об’єкт критичної інфраструктури, дитячий заклад, а також близько 15 приватних будинків — переважно вибито вікна та пошкоджено дахи.

На місці працюють екстрені служби, тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілу.

Через атаку частина міста залишилася без електропостачання. За попередніми даними, більшість районів планують підключити протягом двох годин, однак у мікрорайоні Дружба світло відновлять після обстеження території та усунення пошкоджень мереж.