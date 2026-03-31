У Запоріжжі затримали військового у СЗЧ, який продавав ухилянтам “інвалідність” за 8 тис. доларів

У Запоріжжі військовослужбовця затримали за організацію незаконного переправлення чоловіків через державний кордон. Ділок виготовляв фіктивні документи про інвалідність для ухилення від мобілізації.

Про це повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Східного регіону.

Слідство встановило, що підозрюваний, який перебуває в СЗЧ, організував схему виїзду військовозобов’язаних за кордон шляхом оформлення підроблених документів про інвалідність і відстрочку.

За свої “послуги” він пропонував виготовлення довідок про неіснуючі захворювання. У грудні 2025 року він запропонував одному з громадян організувати виїзд за кордон за 8000 доларів.

Під час зустрічі у Запоріжжі підозрюваний отримав першу частину коштів — 2000 доларів та 86 тисяч гривень. Після виготовлення фіктивних документів у березні він отримав ще 4000 доларів і був затриманий.

Під час обшуку у нього вилучили 4000 доларів, мобільний телефон, а також печатки МСЕК і Департаменту соціальної політики, повідомлення про встановлення інвалідності та фотокартки шести осіб.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави.