У Києві 17-річний хлопець помер від передозування метадоном: що загрожує наркоторговцю

У Києві до суду скерували обвинувальний акт щодо 20-річного чоловіка, якого обвинувачують у збуті метадону та сильнодіючих препаратів 17-річному хлопцю. Неповнолітній помер унаслідок передозування.

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

За даними слідства, восени 2025 року в одній із квартир Печерського району виявили тіло підлітка. Причиною смерті стало отруєння наркотичними та сильнодіючими речовинами, які він вживав напередодні.

Встановлено, що хлопець придбав у підозрюваного метадон і лікарські засоби, після чого вони разом їх вжили. Згодом обвинувачений виніс йому додаткову дозу метадону, який отримував у межах програми замісної підтримувальної терапії, а також сильнодіючі ліки.

На ранок неповнолітній помер у квартирі своєї дівчини.

За висновками експертизи, смерть настала внаслідок отруєння метадоном на фоні токсичної дії алкоголю, димедролу та нікотину.

Дії обвинуваченого кваліфіковано за статтями щодо незаконного придбання, зберігання та збуту наркотичних засобів і сильнодіючих лікарських препаратів, у тому числі повторно.

Йому загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.