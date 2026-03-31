Reuters: Тисячі американських десантників прибувають на Близький Схід

Тисячі військових елітної 82-ї повітряно-десантної дивізії армії США почали прибувати на Близький Схід на тлі розгляду президентом Дональдом Трампом подальших кроків у війні проти Ірану. Про це повідомляє Reuters із посиланням на двох американських посадовців.

За їхніми словами, десантники з бази Форт-Брегг у Північній Кароліні доповнюють вже перекинуті до регіону тисячі моряків, морських піхотинців та сил спеціальних операцій. Протягом вихідних до Близького Сходу також прибули близько 2,5 тисячі морпіхів.

Посадовці, які говорили на умовах анонімності, не уточнили конкретні місця розгортання, однак зазначили, що цей крок був очікуваним. До складу додаткових сил входять елементи штабу 82-ї дивізії, логістичні підрозділи та одна бригадна бойова група.

Реклама

Реклама

Рішення про введення військ безпосередньо на територію Ірану наразі не ухвалено, однак перекидання посилює можливості для потенційних майбутніх операцій у регіоні.

За даними Reuters, розглядаються різні варіанти застосування військ, зокрема можливе захоплення острова Харк, через який проходить до 90% іранського нафтового експорту. Також обговорювалися сценарії використання наземних сил для вилучення збагаченого урану або забезпечення безпечного проходу танкерів через Ормузьку протоку.

Водночас Дональд Трамп заявив, що США ведуть переговори з «більш розсудливим режимом» щодо завершення війни, але знову попередив Тегеран про необхідність відкрити Ормузьку протоку, інакше США можуть завдати ударів по нафтовій інфраструктурі та електростанціях Ірану.

Будь-яке застосування американських наземних військ може нести значні політичні ризики для адміністрації Трампа на тлі низької підтримки кампанії проти Ірану серед населення США та передвиборчих обіцянок уникати нових конфліктів на Близькому Сході.

З початку операції 28 лютого США завдали ударів по понад 11 тисячах цілей. Понад 300 американських військових отримали поранення, ще 13 загинули в межах операції Epic Fury.