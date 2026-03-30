        Росіяни намагалися зняти відео з триколором на Харківщині: частина потрапила в полон, інших ліквідували

        Галина Шподарева
        30 Березня 2026 19:28
        Захоплені у полон окупанти / Фото: Роман Ковальов
        Захоплені у полон окупанти / Фото: Роман Ковальов

        Російські військові намагалися зайти до Ківшарівки на Харківщині з прапорами для зйомки пропагандистського відео, однак зазнали невдачі. Частину з окупантів взяли в полон, є ліквідовані.

        Про це повідомив командир мотопіхотного батальйону 43 ОМБр Роман Ковальов.

        За інформацією військового, протягом трьох діб у полон потрапили шестеро російських окупантів, ще чотирьох ліквідували.

        “Розповідають одне й те саме: їхні командири запевнили їх, що Ківшарівка російська, та що треба просто поставити там прапор і зняти про то відос. Правда, бажано то робити в туман. Вони йдуть до Ківшарівки, а там — ми”, — розповів Ковальов.

        Зазначається, що до спроб росіян встановити триколор причетний 153-й танковий полк РФ.

        “Звертаюся до командування полку із проханням надсилати тих флаговтиків хоча б на танках, що б нам хоч якась матеріальна вигода від того була”, — написав військовий.


