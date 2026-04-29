У полоні в Україні перебувають громадяни 48 країн, які воювали на боці РФ

Громадяни 48 країн, які воювали на боці Росії, перебувають в українському полоні. У Координаційному штабі зазначають, що кількість таких полонених зростає.

Про це пише Інтерфакс-Україна з посиланням на повідомлення секретаря Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Дмитра Усова.

В Україні в полоні перебувають громадяни 48 країн, які воювали на боці Російської Федерації.

“На сьогодні у нас в полоні представлені громадяни 48 країн. Це сотні, навіть не десятки”, — заявив Усов під час презентації звіту “Іноземні бійці в російській армії: як зупинити глобальну схему вербування”.

За його словами, найбільше серед полонених громадян Таджикистану, Узбекистану, Білорусі, Казахстану, Азербайджану, Непалу та Киргизстану.

У Координаційному штабі також повідомили, що динаміка потрапляння іноземців у полон зростає.