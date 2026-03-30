The Washington Post: Армія дронів України зробила неймовірне

Україна змогла протистояти масованим атакам Росії та відновити енергосистему після зими. Важливу роль у цьому відіграли дрони, які забезпечують значну частину втрат російських військ і дозволяють завдавати ударів по ключових об’єктах РФ.

Про це йдеться у статті аналітика Макса Бута для The Washington Post.

За оцінкою аналітика, масштаби російських повітряних атак за останні роки значно зросли. Зокрема, 23–24 березня Росія випустила 30 ракет і майже 1000 дронів Shahed протягом доби. Водночас українська протиповітряна оборона змогла знищити близько 95% цих безпілотників.

Попри атаки по цивільній інфраструктурі, зокрема житлових будинках, лікарнях і церквах, Україна відповідає ударами далекобійних дронів по об’єктах на території Росії. Зокрема, атаки на нафтові термінали на Балтійському морі, розташовані більш ніж за 600 миль, скоротили експорт російської нафти на 40%, що вплинуло на доходи для фінансування війни.

У матеріалі зазначається, що взимку масовані удари РФ спричинили перебої з електропостачанням, водою та опаленням на тлі морозів до мінус чотирьох градусів. Водночас навесні енергосистему вдалося відновити.

Автор також звертає увагу на розвиток українського виробництва дронів. За словами президента України Володимира Зеленського, щомісяця Росія втрачає від 30 до 35 тисяч військових убитими і пораненими, причому близько 90% втрат спричиняють саме дрони.

Виробництво безпілотників здійснюється у невеликих майстернях, де їх збирають вручну через постійні зміни конструкцій. Частину компонентів постачають з Китаю, інші виготовляють українські підрядники або друкують на 3D-принтерах.

Асортимент включає дрони-перехоплювачі, FPV-дрони та апарати, здатні скидати боєприпаси або доставляти вантажі. Частина з них використовує оптоволоконні системи керування, що дозволяє уникати радіоелектронного придушення.

У колонці також описано застосування дронів на фронті, зокрема 429-ю окремою бригадою безпілотних систем “Ахіллес”. Підрозділ уразив майже 38 тисяч цілей за минулий рік і планує збільшити цей показник до 80 тисяч.

Окремо згадується, що у лютому Україна вперше з 2023 року повернула більше територій, ніж втратила. Це частково пов’язують із тим, що Elon Musk обмежив доступ російських сил до Starlink.

Водночас Росія продовжує нарощувати виробництво дронів і залишається серйозним противником. Попри це, автор наголошує, що Україна зберігає перевагу завдяки мотивації суспільства та розвитку технологій.

Також зазначається, що на тлі війни на Близькому Сході Україна активізує співпрацю з країнами Перської затоки, зокрема у сфері протиповітряної оборони та залучення інвестицій у дронову галузь.