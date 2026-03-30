Харків завершує опалювальний сезон та залучає до €45 млн на енергопроєкти перед наступною зимою

31 березня у Харкові офіційно завершують опалювальний сезон. Водночас комунальники вже розпочали підготовку до наступної зими. Місто залучає до 45 млн євро фінансування на енергетичні проєкти.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

“Без перебільшення, він був найважчим для нашого міста за всю історію незалежної України. Але ми вистояли. І вже почали підготовку до наступної зими”, – написав Терехов.

Наразі комунальні служби працюють над відновленням і заміною пошкоджених потужностей енергогенерації.

У місті тривають роботи з посилення захисту інфраструктури та підготовки до наступного опалювального періоду. До цього залучають як місцеві, так і державні ресурси, а також міжнародну підтримку.

“Сьогодні разом із керуючим директором ЄБРР в Україні та Молдові Арвідом Тюркнером ми закріпили стратегічні рішення та підписали попередню угоду щодо надання фінансування Харкову у вигляді до 30 мільйонів євро кредитних коштів та до 15 мільйонів безповоротної грантової допомоги”, – повідомив Терехов

Ці кошти планують спрямувати на розвиток локальної енергетики – розбудову енергетичного острова – та децентралізацію системи теплопостачання.

Також сторони обговорили подальшу реалізацію проєкту розширення метрополітену, який передбачає оновлення рухомого складу, будівництво нових станцій і підземного електродепо.