Іран поцілив у базу в Саудівській Аравії: знищено літак AWACS

Іранський ракетний удар по авіабазі в Саудівській Аравії пошкодив кілька військових літаків і знищив літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління E-3 Sentry. Це перша відома бойова втрата такого типу літаків.

Йдеться про борт вартістю близько 300 млн доларів, який було уражено на авіабазі Prince Sultan упродовж останніх днів, повідомило джерело, обізнане з ситуацією. На непідтверджених фото видно, що хвостова частина літака повністю відокремлена, що робить його непридатним до польотів, повідомляє Bloomberg.

Інцидент демонструє вразливість великих літаків на землі та потребу в постійному захисті / Фото x.com/TheAviationist

Літак типу AWACS із характерним радарним диском над фюзеляжем використовується для виявлення загроз на великій відстані та координації інших бойових літаків. Його втрата є суттєвою, хоча США мають понад 60 таких машин і можуть компенсувати втрату.

Як зазначив колишній офіцер Королівських ВПС Австралії Пітер Лейтон, інцидент демонструє вразливість великих літаків на землі та потребу в постійному захисті.

Центральне командування США наразі не коментувало втрату літака, про яку раніше повідомило Air & Space Forces Magazine.

З моменту появи наприкінці 1970-х років три літаки Sentry вже були втрачені внаслідок аварій. Літак створено на базі платформи, що використовувалася також для пасажирського Boeing 707.

Під час кампанії проти Ірану США поки не втрачали пілотованих літаків у повітрі через вогонь противника, однак було збито понад десяток ударних безпілотників MQ-9 Reaper, що свідчить про небезпечний повітряний простір над країною.

Американські бомбардувальники, зокрема B-52 і B-1B, продовжують завдавати ударів по цілях в Ірані за допомогою крилатих ракет великої дальності.

Загалом Іран запустив понад 1200 балістичних ракет по цілях у регіоні, а також щонайменше 3300 дронів типу Shahed. Раніше один із ударів також пошкодив кілька літаків-заправників KC-135 на землі.