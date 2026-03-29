Німецький Rheinmetall відреагував на скандал із заявами про “LEGO-дрони” України

Німецький оборонний концерн Rheinmetall відреагував на резонанс після заяв свого глави Арміна Паппергера про українські дрони та відповіді радника президента України з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна. У компанії опублікували заяву в соцмережі X, у якій висловили підтримку Україні.

У Rheinmetall зазначили, що мають «найвищу повагу» до зусиль українського народу, який вже понад чотири роки захищається від російського нападу. Там наголосили, що кожна людина в Україні робить «неоціненний внесок» у оборону країни.

Також у компанії підкреслили, що Україна демонструє високу ефективність навіть за обмежених ресурсів, а інноваційність та бойовий дух українців є для них натхненням. У Rheinmetall додали, що вдячні за можливість підтримувати Україну своїми ресурсами.

Раніше глава Rheinmetall Армін Паппергер в інтерв’ю журналісту Саймону Шустеру для The Atlantic заявив, що українські безпілотники не є технологічним проривом, порівнявши їх створення з грою в «Лего» та назвавши виробників «домогосподарками», які нібито друкують дрони на 3D-принтерах.

У відповідь Олександр Камишін заявив, що українські безпілотники вже знищили понад 11 тисяч російських танків, і іронічно назвав їх «LEGO-дронами».