П’ять авіабомб по Краматорську: троє загиблих та 13 постраждалих

Російські війська завдали авіаудару по Краматорську, внаслідок чого загинули троє людей, ще 13 отримали поранення. Про це повідомив мер міста Олександр Гончаренко.

За його словами, удар стався 29 березня о 12:36 із застосуванням п’яти ФАБ-250. Загинули чоловік 1961 року народження, жінка 1965 року народження та хлопчик 2012 року народження.

Поранення дістали 13 осіб, усім надається медична допомога, серед постраждалих є тяжкі.

Унаслідок обстрілу пошкоджено заклад освіти, дитячий садок, заклад культури, сім багатоповерхівок та 11 приватних будинків, соціальну установу та магазини. Остаточні наслідки ще встановлюються.

На місці працюють усі відповідні служби, медики та комунальні аварійні бригади.