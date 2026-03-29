Укрзалізниця повідомила про трагедію з підлітками на вагоні: один загинув, двоє у важкому стані

У Києві на даху неробочого вагона електричним струмом уразило групу неповнолітніх, унаслідок чого одна дитина загинула, ще двоє отримали тяжкі опіки. Про це повідомили в Укрзалізниці.

За інформацією компанії, інцидент стався близько двох годин тому. Після ураження струмом дільницю терміново знеструмили та викликали рятувальників. Співробітники Державна служба України з надзвичайних ситуацій передали двох підлітків із численними опіками медикам, які наразі борються за їхні життя. Третя дитина отримала смертельну травму.

Випадок розслідується.

Реклама

Реклама

Водночас в Укрзалізниці закликали батьків терміново провести бесіди з дітьми щодо правил безпеки.

У компанії наголосили, що контактна мережа перебуває під напругою понад 27 тисяч вольт, і навіть без дотику, на відстані 1–1,5 метра, може виникнути електрична дуга, яка уражає людину. Її температура сягає до 15 тисяч градусів.

Також закликали не залишатися осторонь у разі виявлення дітей у небезпечних місцях або фактів зачеперства та повідомляти про це за номером 102 або працівникам залізниці.