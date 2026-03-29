Федоров: березень може стати рекордним за втратами російських військ

Російські військові дедалі частіше вдаються до самознищення на фронті після поранень або під час оточення дронами. Про це заявив міністр оборони Михайло Федоров.

За його словами, українські військові щодня отримують відеопідтвердження випадків самознищення російських піхотинців на фронті.

Це відбувається переважно після поранення безпілотниками або під час оточення українськими дронами, і кількість таких випадків зростає.

Реклама

Реклама

Федоров зазначив, що подібна ситуація є наслідком рішень російського керівництва. Зокрема, пропаганда створює уявлення про контроль ситуації, тоді як на практиці військові стикаються з відсутністю евакуації та постійним тиском дронів.

Також, за його словами, російським військовим забороняють здаватися в полон, попри те, що обміни між сторонами відбуваються регулярно.

Міністр наголосив, що березень може стати рекордним за кількістю втрат російських військ. За оцінками, втрати можуть перевищити 30 тисяч убитими та важкопораненими.

Він додав, що досягнення показника у 50 тисяч втрат на місяць матиме катастрофічні наслідки для російської армії.

Федоров також запропонував ідею нарахування додаткових балів підрозділам за підтверджені випадки самознищення противника.