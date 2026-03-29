Ізраїль не пустив кардинала до храму Гробу Господнього у Вербну неділю

У Єрусалимі ізраїльська поліція не допустила католицького кардинала до храму Гробу Господнього у Вербну неділю. Інцидент викликав дипломатичну реакцію Італії.

Як повідомляє агентство ANSA, у Єрусалимі ізраїльська поліція не дозволила католицькому кардиналу П’єрбаттісті Піццабаллі потрапити до храму Гробу Господнього у Вербну неділю.

У цей день католицька церква традиційно проводить процесію за участі тисяч вірян, однак через війну масові заходи в Ізраїлі заборонені, тому процесію скасували.

Попри це, глава католицької церкви на Святій землі планував відслужити месу в храмі, однак його не пропустили відповідно до розпорядження ізраїльських служб.

У Латинському патріархаті назвали інцидент «серйозним прецедентом» і заявили про неповагу до почуттів мільярдів вірян у світі.

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні висловила підтримку кардиналу та іншим священнослужителям, яким завадили провести богослужіння.

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні повідомив, що викликав посла Ізраїлю для отримання пояснень щодо рішення не допустити кардинала до храму.