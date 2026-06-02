Доньку довіреної особи Путіна заочно засудили до шести років колонії через підтримку України

Російський суд заочно засудив до шести років позбавлення волі 28-річну Олександру Пугач — доньку ректора Вятського державного університету Валентина Пугача, який на останніх президентських виборах був довіреною особою Володимира Путіна в Кіровській області. Про це повідомляє Медіазона.

У Росії винесли вирок доньці соратника Путіна: її звинуватили у «фейках» про армію та підтримці ЗСУ / Фото: Instagram/Олександра Пугач

Вирок ухвалив Первомайський районний суд Кірова. Окрім шести років колонії, суд заборонив Пугач протягом трьох з половиною років адмініструвати сайти. Рішення було винесене 14 травня та набуло чинності через два тижні.

Як зазначає видання, після початку повномасштабної війни Олександра Пугач виїхала до Грузії та припинила спілкування з батьком.

Про кримінальну справу проти неї стало відомо у січні 2026 року. Підставою для переслідування став її виступ на антивоєнному мітингу в Грузії, де вона закликала допомагати Україні та жертвувати кошти на потреби Збройних сил України.

Також російські правоохоронці звернули увагу на її публікації в Instagram, у яких вона висловлювала підтримку Україні.

Справу проти Пугач розглядали за статтями про поширення так званих «фейків» про російську армію та заклики до діяльності, яку влада РФ вважає такою, що загрожує безпеці держави.