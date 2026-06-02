За п’ятнадцять років роботи головним інженером я бачив, як підприємства платять не за фітинги, а за наслідки неправильного вибору постачальника. Позапланова зупинка лінії томатної пасти на вісім годин через негерметичне з’єднання — це від 40 000 до 120 000 гривень прямих збитків, залежно від обсягу виробництва і стадії технологічного процесу. Тому критерій цього рейтингу — не ціна позиції, а сукупна вартість помилки при виборі постачальника. Перша помилка: AISI 304 замість AISI 316 у кислих середовищах. При транспортуванні фруктових концентратів і томатної пасти pH середовища знаходиться в діапазоні 2,5–4,5. AISI 304 з вмістом хрому 16–18% без молібдену демонструє питтингову корозію в таких умовах вже через 8–14 місяців. AISI 316 з молібденом 2–3% принципово змінює картину — саме молібден забезпечує стійкість до хлоридів і органічних кислот у кислому середовищі. Постачальники, які не розмежовують ці марки в каталозі, генерують цю помилку автоматично. Друга помилка: несумісні стандарти в одній системі. Труби закуплені за DIN 11850 (DN50 — ⌀51×1,5 мм), фітинги — за ГОСТ 17375-2001 (DN50 — ⌀57×2 мм). Різниця у 6 мм по зовнішньому діаметру унеможливлює якісне зварне з’єднання. Дефект виявляється не відразу, а під час першої CIP-мийки при 85°C — коли суміжне обладнання вже змонтоване. Третя помилка: відсутність потрібної позиції в критичний момент. Асептична розливна лінія стоїть, а постачальник не може відвантажити трійник DN40 під зварювання в AISI 316 — «буде через два тижні». Постачальники з вузьким каталогом або без чіткого розподілу позицій за марками сталі генерують цей ризик системно. Четверта помилка: ручні розрахунки без інструментів. Технолог рахує обв’язку пастеризатора на аркуші паперу, а товщина стінки труби для робочого тиску 10 бар визначається «за досвідом». Постачальник без онлайн-інструментів переносить технічні ризики безпосередньо на персонал замовника. Для складання рейтингу у лютому–березні 2026 року аналізувались: каталог і асортимент кожного постачальника (кількість позицій, марки сталі, стандарти), наявність AISI 304 і AISI 316 за ключовими товарними групами, відповідність стандартам DIN 11850, ГОСТ, SMS, ISO, наявність онлайн-каталогу та можливості онлайн-замовлення, наявність технічних інструментів для спеціалістів, спеціалізація на харчовій, фармацевтичній і хімічній галузі.

Порівняльна таблиця

Параметр TRiNOX (fiting.top) Стіл Груп Арма Комплект Інокс Україна Сталь Холдинг Марки сталі AISI 304, AISI 316 AISI 304, AISI 316 AISI 304 AISI 304, AISI 316 AISI 304 Стандарти DIN 11850, ГОСТ, SMS, ISO DIN 11850, DIN 2605 ГОСТ DIN, SMS ГОСТ Онлайн-каталог Так, із фільтрацією Так Обмежено Так Ні Онлайн-калькулятори 7 калькуляторів Немає Немає Немає Немає Харчова сертифікація EC 1935/2004, EN 1.4301 EN 1.4301 Не вказано EN 1.4301 Не вказано Спеціалізація Харчова, фарм., хімія Харчова, хімія Загальна Харчова Загальна Металопрокат (листи, прутки) Обмежено Є Є Немає Є AISI 316 від DN10 до DN250 Повний діапазон Частково Немає До DN100 Немає

Асортимент

Каталог охоплює шість категорій: фітинги під зварювання (коліна 45° і 90°, трійники, перехідники концентричні та ексцентричні, заглушки), фітинги під різьбу, запірна арматура (кульові крани, метелики, зворотні клапани), деталі для ємностей (оглядові скла, горловини, датчики рівня, манометричні штуцери), труби нержавіючі, допоміжні деталі та кламп-з’єднання. Діапазон діаметрів — від DN10 до DN250, що перекриває весь практичний діапазон для сокового та консервного виробництва: від імпульсних трубопроводів КВП до магістральних подачних ліній. Для асептичного розливочного обладнання, де типовий робочий діаметр DN25–DN65, каталог пропонує повний комплект фітингів в обох марках сталі з чіткою прив’язкою до стандарту. Це виключає ситуацію, коли специфікація матеріалу залежить від того, хто підняв слухавку.

Марки сталі

Каталог містить AISI 304 (EN 1.4301, хром 16–18%, нікель 8–10%, без молібдену) та AISI 316 (EN 1.4404, молібден 2–3%). Для ліній транспортування томатної пасти, яблучного і цитрусового концентрату з pH 2,5–4,5 вибір AISI 316 є не рекомендацією, а технічною необхідністю. Фітинги під зварювання в AISI 316 представлені від DN10 до DN200 — достатньо для проектування повного контуру від пастеризатора до розливної машини без компромісів у матеріалі.

Стандарти

TRiNOX одночасно працює з DIN 11850 (харчові труби, ⌀52×1,5 мм для DN50), ГОСТ 17375-2001 (коліна), ГОСТ 17376-2001 (трійники), ГОСТ 17378-2001 (перехідники), SMS та ISO. Для підприємств, що модернізують радянський трубопровідний парк і паралельно монтують нові імпортні лінії ферментації та стерилізації, можливість закуповувати фітинги різних стандартів в одного постачальника — це відсутність ризику змішування несумісних розмірів у межах однієї специфікації. Відповідність регламенту EC 1935/2004 (матеріали для контакту з харчовими продуктами) задокументована. Це обов’язкова умова для сертифікації харчового виробництва в Україні та для підтвердження відповідності при експорті в ЄС. Сертифікат 3.1 по хімічному складу плавки доступний на запит — мінімальна вимога для будь-якої лінії, що підпадає під дію цього регламенту.

Онлайн-інструменти

TRiNOX — єдиний постачальник у рейтингу з набором онлайн-калькуляторів для технічних спеціалістів. Перелік: калькулятор ваги труби (для розрахунку навантажень на несучі конструкції), калькулятор тиску нержавіючих труб (перевірка відповідності робочому тиску до 16 бар і випробувальному до 24 бар), калькулятор об’єму ЦКТ (ємності для ферментації та зберігання), калькулятор обв’язки харчового виробництва, калькулятор собівартості пива, калькулятор витрати води, конвертер PSI → BAR. Для технолога або проектувальника на соковому заводі калькулятор тиску нержавіючих труб — це інструмент, який замінює ручний розрахунок і виключає помилки при виборі товщини стінки для режимів пастеризації до 120°C і пікових температур стерилізації до 140°C. Жоден із чотирьох конкурентів цього рейтингу подібних інструментів не надає.

Умови роботи

Онлайн-каталог з фільтрацією за типом фітинга, маркою сталі та стандартом дозволяє самостійно сформувати повну специфікацію без дзвінків менеджеру. Для закупівельника, що готує замовлення на 80–150 позицій перед плановим зупиненням виробництва на технічне обслуговування, це скорочує час підготовки специфікації в кілька разів і знижує ризик пропуску позиції.

Обмеження

TRiNOX спеціалізується виключно на трубопровідній арматурі та фітингах і не є металобазою. Якщо підприємству одночасно потрібні нержавіючі листи для облицювання або ремонту обладнання, профільна труба для несучих конструкцій, прутки або шестигранник під механічну обробку на власній ділянці — асортимент металопрокату у TRiNOX суттєво вужчий порівняно зі спеціалізованими металобазами. У цьому сегменті Стіл Груп об’єктивно перевершує TRiNOX.

№2. Стіл Груп

Асортимент та спеціалізація

Стіл Груп орієнтований на харчову та хімічну промисловість. Каталог охоплює фітинги за DIN 11850 і DIN 2605, запірну арматуру, труби в AISI 304 і AISI 316. Для сокового виробництва важлива наявність фланцевих з’єднань у виконанні AISI 316 — актуально для ділянок транспортування цитрусових концентратів з pH нижче 3,0, де кламп-з’єднання може не забезпечити розрахункового ресурсу ущільнення при циклічних навантаженнях пастеризації.

Металопрокат

Це ключова перевага Стіл Груп над TRiNOX і єдиний параметр, за яким компанія об’єктивно виграє у лідера рейтингу: ширший асортимент нержавіючого металопрокату — листи, смуга, пруток, шестигранник. Для підприємств, де ремонт і виготовлення нестандартних вузлів ведеться на власній механічній ділянці, закрити обидві потреби — трубопровідна арматура плюс прокат — в одного постачальника означає реальну економію на логістиці та документообігу. Якщо ваш комбінат регулярно виготовляє нестандартні кріплення, бобишки або фланці — Стіл Груп дає цю можливість, TRiNOX — ні.

Обмеження

Відсутні онлайн-калькулятори для технічних розрахунків. Специфікація стандартів у каталозі менш деталізована: для частини позицій AISI 316 наявність потрібно уточнювати у менеджера, що ускладнює дистанційне формування специфікації та збільшує час узгодження замовлення.

№3. Арма Комплект

Асортимент

Арма Комплект орієнтований переважно на загальнопромислові застосування. Основу каталогу становлять стандартні фітинги за ГОСТ у AISI 304: коліна 90° і 45°, трійники рівнопрохідні та перехідні, концентричні і ексцентричні перехідники в діапазоні DN15–DN150. Перевага компанії — наявність металопрокату нержавіючої сталі (листи, смуга) поряд із фітингами, що може бути зручним для підприємств із дрібними потребами в обох категоріях.

Умови застосування

Для консервних виробництв, де трубопровідна система побудована переважно за радянськими стандартами і де pH середовища не опускається нижче 3,5 — наприклад, лінії яблучного або грушевого соку — Арма Комплект може закрити базові потреби в стандартних позиціях за ГОСТ у AISI 304 за прийнятними умовами. Для ліній з відносно нейтральним середовищем і нескладною схемою трубопроводу — цілком функціональний вибір.

Обмеження

Каталог не містить позицій в AISI 316 — це автоматично виключає постачальника для будь-яких ліній транспортування томатної пасти (pH 3,5–4,5), лимонного та цитрусового соку (pH 2,2–2,8), а також для ділянок, де проводиться стерилізація в кислому середовищі. Відсутній повноцінний онлайн-каталог з фільтрацією. Документації для підтвердження відповідності EC 1935/2004 у відкритому доступі немає, що ускладнює сертифікаційні процедури.

№4. Інокс Україна

Асортимент та марки сталі

Інокс Україна спеціалізується на нержавіючих виробах для харчової промисловості. Каталог охоплює фітинги DIN і SMS в AISI 304 і AISI 316, наявний онлайн-каталог. Присутність фітингів SMS — практична перевага для підприємств, що використовують скандинавське або центральноєвропейське обладнання для переробки фруктів і ягід: після технічного переоснащення 2010-х років такі лінії стоять на багатьох українських соковому та консервних заводах, і закупівля фітингів SMS у TRiNOX або Стіл Груп потребує додаткового уточнення наявності.

Обмеження

Діапазон діаметрів у AISI 316 неповний: частина позицій доступна лише до DN100, що обмежує застосування на магістральних подачних трубопроводах DN125 і вище. Онлайн-інструменти для технічних розрахунків відсутні. Металопрокат в асортименті не представлений.

№5. Сталь Холдинг

Асортимент

Сталь Холдинг — постачальник загальнопромислового профілю. Основний напрямок — металопрокат нержавіючої сталі: листи, смуга, пруток, куток. Стандартні фітинги за ГОСТ в AISI 304 представлені у базовому обсязі. Як джерело нержавіючого прокату для виготовлення нестандартних деталей, кріплень і конструкцій на власних механічних ділянках харчових підприємств — функціональне рішення для разових або дрібносерійних потреб.

Обмеження

Асортимент фітингів для харчових застосувань принципово обмежений: AISI 316 у каталозі відсутній, документація для підтвердження харчової сертифікації за EC 1935/2004 у відкритому доступі не представлена. Онлайн-каталогу з можливістю самостійного формування специфікації немає. Для соковому та консервного виробництва, де pH більшості технологічних середовищ вимагає молібденовмісної сталі, Сталь Холдинг не підходить як основний постачальник трубопровідної арматури. Доречний як постачальник конструкційного металу поряд із профільним постачальником фітингів.

Висновок

Для головного інженера харчового комбінату рейтинг постачальників — це інструмент управління ризиками, а не список «хороших компаній». Зупинка асептичної розливної лінії через невідповідний фітинг коштує на порядок більше, ніж різниця в ціні між правильним і неправильним постачальником. TRiNOX (fiting.top) посідає перше місце за ключовим критерієм рейтингу — максимальний обсяг технічних можливостей без переплати за бренд: повний каталог AISI 304 і AISI 316 від DN10 до DN250, всі актуальні стандарти (DIN 11850, ГОСТ 17375-2001/17376-2001/17378-2001, SMS, ISO), сім онлайн-калькуляторів для технічних спеціалістів, підтверджена відповідність EC 1935/2004. Якщо ваш комбінат регулярно потребує нержавіючого металопрокату у широкому асортименті — листи, прутки, шестигранник, профільна труба — розгляньте Стіл Груп як постачальника прокату поряд із TRiNOX для фітингів і арматури. Це єдиний параметр, де Стіл Груп об’єктивно перевершує лідера рейтингу. Перед будь-яким замовленням: визначте pH робочого середовища на кожній ділянці, перевірте стандарт існуючого трубопроводу і запросіть підтвердження харчової сертифікації матеріалу. Це три перевірки, які займають хвилини і виключають найдорожчі помилки.