Зарплати до 72 тисяч грн і переатестація всіх працівників: голова митниці анонсував масштабну реформу ДМСУ

Державна митна служба розпочала підготовку до переатестації працівників, яка має охопити як керівництво, так і решту персоналу. Водночас голова ДМСУ Орест Мандзій заявив, що без підвищення зарплат митниця ризикує втратити професійні кадри.

Голова Державної митної служби Орест Мандзій заявив, що митниця вже розпочала процес переатестації працівників. Про це він сказав в інтерв’ю Forbes Ukraine.

За його словами, наразі формується перша і друга черга атестаційних комісій. Їх мають створити до 13 липня.

Перша черга атестації стосуватиметься топменеджменту митних органів, друга — решти працівників служби. Граничний строк проходження переатестації для посадовців першої черги становить 18 місяців, для інших митників — 36 місяців.

За попередніми розрахунками, лише на організаційно-технічне забезпечення переатестації потрібно близько 1,1 млн доларів.

Мандзій повідомив, що Держмитслужба вже звернулася до Міністерства фінансів із проханням знайти додаткові бюджетні кошти для запуску процесу. Також митниця звернулася по допомогу до міжнародних партнерів.

Окремо глава ДМСУ наголосив на проблемі зарплат у системі митної служби. За його словами, винагорода митників має відповідати рівню відповідальності та кваліфікаційним вимогам до їхньої роботи.

Мандзій попередив, що під час атестації існує ризик відтоку професійних кадрів з митниці. Саме тому, на його думку, реформу потрібно поєднувати з підвищенням зарплат.

«Єдиний вірний спосіб — батога і пряника», — зазначив він.

За даними Мандзія, середня зарплата в митниці у 2026 році становить 49 627 грн до сплати податків. Щоб підняти її хоча б до рівня 72 000 грн, потрібно близько 6 млрд грн додаткового фінансування вже цього року.

Офіційний діалог із Мінфіном щодо підвищення зарплат митників ще не розпочався, однак це питання вже неодноразово порушували неформально.

Також митниця планує звернутися до уряду з проханням поширити на своїх працівників програму пільгової іпотеки «єОселя». За словами Мандзія, нинішній рівень доходів часто не дозволяє митникам отримати кредит навіть у державних банках.