        У Дніпрі завершили пошукову операцію після удару РФ: кількість загиблих зросла до 16

        Сергій Бордовський
        2 Червня 2026 17:51
        Кількість жертв ракетного удару по Дніпру зросла до 16: рятувальники завершили пошукову операцію / Фото: Дніпропетровська ОВА
        У Дніпрі завершилася пошуково-рятувальна операція на місці російського ракетного удару по житловому кварталу. Кількість загиблих зросла до 16 осіб, ще 42 людини дістали поранення.

        У Дніпрі завершили пошуково-рятувальну операцію на місці житлового кварталу, який у ніч проти 2 червня зазнав російського ракетного удару.

        Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

        За його словами, внаслідок атаки загинули 16 людей, ще 42 особи отримали поранення.

        Серед постраждалих — четверо дітей. Троє дітей залишаються в лікарні. Також госпіталізовано 21 дорослого. Усім пораненим надається необхідна медична допомога.

        Тим часом російські війська знову атакували Дніпро.

        За інформацією Олександра Ганжі, внаслідок чергового удару виникла пожежа. Інформація про можливих постраждалих уточнюється.


