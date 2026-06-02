Україна фактично зірвала весняно-літній наступ Росії, а Кремль стикається з бюджетною кризою — ISW

Весняно-літній наступ російських військ у 2026 році наразі не приніс Кремлю відчутних результатів, а українські сили змогли значною мірою зупинити просування окупантів. Такого висновку дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

За даними експертів, із грудня 2025 року до травня 2026 року російські війська змогли захопити або закріпитися лише на 40,64 квадратного кілометра території. Для порівняння, за аналогічний період роком раніше Росія просунулася на 515,84 квадратного кілометра.

Таким чином, цьогорічні територіальні здобутки окупантів становлять лише 7,87% від показників 2025 року.

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В ISW також зазначають, що в окремих районах російські підрозділи втрачали контроль над раніше зайнятими позиціями. За підрахунками аналітиків, із грудня по травень Росія втратила контроль над 281 квадратним кілометром території. Водночас експерти наголошують, що це не означає автоматичного звільнення цих площ українськими військами, оскільки частина районів перейшла до категорії зон із нестабільним контролем.

Аналітики вважають, що уповільнення російського наступу не пов’язане із сезонними погодними умовами. Якщо раніше навесні просування окупантів гальмувала так звана «распутіца», то нинішня ситуація пояснюється іншими чинниками.

Серед них ISW називає українські контратаки, удари по російських цілях у тилу, блокування використання російськими військами терміналів Starlink на окупованих територіях, а також обмеження роботи Telegram усередині Росії.

Водночас Кремль стикається з дедалі серйознішими економічними проблемами через війну.

Як повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела в російському уряді, чиновники Міністерства фінансів і Центрального банку РФ попередили Володимира Путіна про небезпечне зростання бюджетного дефіциту та запропонували скоротити оборонні витрати.

Проте російський президент, за даними співрозмовників агентства, відмовляється зменшувати військові видатки. Навпаки, Міністерство оборони РФ вимагає додаткового фінансування.

У ISW вважають, що така позиція свідчить про переконання Путіна у можливості досягти військових цілей у найближчій перспективі. Аналітики припускають, що російський лідер може отримувати від військового командування перебільшено оптимістичні оцінки ситуації на фронті.

При цьому вже за перші три місяці 2026 року дефіцит федерального бюджету Росії досяг 4,58 трлн рублів, що перевищило запланований на весь рік показник у 3,79 трлн рублів.

На думку експертів ISW, скорочення військових витрат зараз могло б ще більше послабити російські позиції на фронті та дати Україні додаткові можливості для розвитку власних успіхів.