Зеленський попередив про ризик нового масованого удару РФ та закликав не ігнорувати тривоги

Президент Володимир Зеленський заявив, що внаслідок масованої російської атаки 2 червня загинули 22 людини, серед яких двоє дітей, ще 130 осіб постраждали. Також він попередив, що за даними розвідки Росія може завдати нового масштабного удару вже найближчої ночі.

У вечірньому зверненні Зеленський повідомив, що протягом ночі Росія застосувала проти України понад 70 ракет, значну частину з яких становили балістичні, а також понад 650 ударних дронів. Упродовж дня окупанти продовжили атаки, випустивши ще близько сотні безпілотників.

За словами президента, нинішній рівень постачання засобів протиповітряної оборони не дозволяє збивати значну частину російських ракет, через що були зафіксовані влучання.

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Зеленський зазначив, що серед об’єктів, які атакувала Росія, були житлові будинки, поліклініка в Києві, багатоповерхівки у Дніпрі, будинки в Харкові, Запоріжжі, на Полтавщині, а також об’єкти в Чернігівській, Сумській, Херсонській та Хмельницькій областях.

Президент наголосив, що російське ракетне та дронове виробництво залежить від тисяч іноземних компонентів, які потрапляють до РФ в обхід санкцій. За його словами, лише для виробництва п’яти ракет «Калібр» необхідно 145 компонентів, для 33 ракет «Іскандер» — 1122 компоненти, а для 650 ударних дронів — понад 17 тисяч компонентів.

Також глава держави повідомив про доповідь Головного управління розвідки щодо російського ракетного виробництва та підготовку нових заходів протидії. За його словами, Росія розглядає українські підприємства, які займаються розробкою та виробництвом ракетних технологій, як одну з головних цілей.

Окремо Зеленський закликав партнерів посилити санкційний тиск на Москву та врахувати українські пропозиції під час підготовки 21-го пакета санкцій Європейського Союзу. За його словами, нові обмеження мають бути спрямовані на блокування схем обходу санкцій та скорочення можливостей російського військового виробництва.

Президент також закликав українців уважно реагувати на сигнали повітряної тривоги, оскільки, за даними розвідки, новий масований удар може відбутися вже цієї ночі. Він додав, що Україні та Європі необхідно посилювати системи протиповітряної та антибалістичної оборони для захисту від подібних атак у майбутньому.