Паливна криза в РФ набирає обертів: бензин продають з обмеженнями, імпорт із Білорусі зріс у 26 разів

У Курській та Бєлгородській областях Росії запровадили обмеження на продаж бензину на тлі дефіциту пального, який виник після серії атак українських безпілотників на нафтопереробні заводи. Одночасно Росія різко збільшила закупівлі бензину в Білорусі.

Як повідомляє The Moscow Times, на заправках «Роснефти» у Курській та Бєлгородській областях заборонили продавати бензин АІ-92 у каністри, а також встановили ліміт на заправку автомобілів — не більше 20 літрів бензину АІ-95 на одну машину.

Місцеві жителі розповіли, що такі обмеження запроваджені за внутрішнім розпорядженням компанії. За даними видання, на окремих АЗС також зник бензин АІ-92, який часто використовують для генераторів та іншої техніки.

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На цьому тлі Росія суттєво наростила закупівлі пального в Білорусі. За даними Національного біржового агентства, у травні продажі білоруського бензину на Петербурзькій біржі зросли у 26 разів порівняно з аналогічним періодом минулого року та досягли 23,64 тисячі тонн. Закупівлі дизельного пального збільшилися утричі — до 49,86 тисячі тонн.

За інформацією Bloomberg, із січня по травень російські нафтопереробні заводи 38 разів зазнавали атак безпілотників, причому лише у травні під ударами опинилися 16 НПЗ, що стало рекордним показником від початку повномасштабної війни.

Унаслідок цього завантаження російських нафтопереробних заводів скоротилося на 14% від початку року та перебуває приблизно на 20% нижче довоєнного рівня.

Водночас економісти зазначають, що навіть різке збільшення постачань із Білорусі не здатне суттєво вплинути на ситуацію. За оцінками експертів, Білорусь за рік експортує менше бензину, ніж Росія споживає за один місяць.

На тлі скорочення пропозиції оптові ціни на паливо в Росії з початку року зросли більш ніж на 20%, а відвантаження російських нафтових компаній скоротилися приблизно на чверть. Експерти попереджають, що це може призвести до подальшого зростання цін на бензин у роздрібній торгівлі.