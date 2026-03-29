У Фінляндії розслідують падіння безпілотників у повітряному просторі

У повітряному просторі Фінляндії зафіксували кілька безпілотників, один із яких упав поблизу Коуволи. Влада розслідує інцидент і не виключає українське походження дронів.
Як повідомляє державний мовник Фінляндії Yle, вранці 29 березня у повітряному просторі Фінляндії зафіксували кілька невеликих і повільно рухомих об’єктів, через що військово-повітряні сили підняли винищувачі F/A-18 Hornet.
Один із безпілотників упав на північ від міста Коувола, ще один — на схід від нього. На місці падіння працює поліція.
Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен підтвердив, що йдеться про безпілотники, які залетіли на територію країни.
«Ми ставимося до цього дуже серйозно», — заявив він, додавши, що розслідування триває.
Прем’єр-міністр Петтері Орпо повідомив, що йому доповіли про падіння двох дронів і що їх могли не збивати — вони впали самостійно.
За його словами, існує ймовірність, що безпілотники мають українське походження, однак обставини інциденту ще встановлюються.
Орпо також наголосив, що йдеться про порушення територіальної цілісності, і не виключив проведення наради за участю президента та уряду.
Сили оборони разом з іншими відомствами продовжують розслідування інциденту.