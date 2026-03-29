У Фінляндії розслідують падіння безпілотників у повітряному просторі

У повітряному просторі Фінляндії зафіксували кілька безпілотників, один із яких упав поблизу Коуволи. Влада розслідує інцидент і не виключає українське походження дронів.

Як повідомляє державний мовник Фінляндії Yle, вранці 29 березня у повітряному просторі Фінляндії зафіксували кілька невеликих і повільно рухомих об’єктів, через що військово-повітряні сили підняли винищувачі F/A-18 Hornet.

Один із безпілотників упав на північ від міста Коувола, ще один — на схід від нього. На місці падіння працює поліція.

Реклама

Реклама

Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен підтвердив, що йдеться про безпілотники, які залетіли на територію країни.

«Ми ставимося до цього дуже серйозно», — заявив він, додавши, що розслідування триває.

Прем’єр-міністр Петтері Орпо повідомив, що йому доповіли про падіння двох дронів і що їх могли не збивати — вони впали самостійно.

За його словами, існує ймовірність, що безпілотники мають українське походження, однак обставини інциденту ще встановлюються.

Орпо також наголосив, що йдеться про порушення територіальної цілісності, і не виключив проведення наради за участю президента та уряду.

Сили оборони разом з іншими відомствами продовжують розслідування інциденту.