Папа Римський зробив різку антивоєнну заяву

Папа Римський виступив із антивоєнною проповіддю під час Вербної неділі. Він закликав до припинення бойових дій та нагадав про цінність миру.

Як повідомляє Vatican News, Папа Римський під час проповіді у Вербну неділю заявив, що Бог ніколи не виправдовує війну, звернувшись із посланням до близько 40 тисяч вірян, які зібралися на площі Святого Петра в Римі.

Понтифік назвав Ісуса «Богом, який відкидає війну», та наголосив, що молитви тих, хто веде війни і чиї руки «заплямовані кров’ю», «не досягають небес».

«Бог є любов! Зжальтеся! Складіть зброю, пам’ятайте, що ви брати і сестри!» — закликав він.

Наприкінці проповіді глава Католицької церкви висловив сподівання, що війни незабаром припиняться, страждання бідних завершаться, а «сльози всіх жертв насильства будуть осушені весняним сонцем, що знаменує перемогу життя».