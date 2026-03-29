        Економіка

        Опалення в Харкові можуть вимкнути вже з 1 квітня

        Віктор Алєксєєв
        29 Березня 2026 14:17
        Ілюстративне фото / Фото УНІАН
        Ілюстративне фото / Фото УНІАН

        У Харкові планують завершити опалювальний сезон уже на початку квітня. Остаточне рішення пов’язують із погодою та ситуацією з газом в Україні.

        У Харкові опалювальний сезон попередньо планують завершити з 1 квітня, повідомив міський голова Ігор Терехов.

        За його словами, багато великих міст України вже припинили подачу тепла, зважаючи на рекомендації уряду.

        Терехов зазначив, що в Україні спостерігається дефіцит газу, тому уряд наполягає на завершенні опалювального сезону.

        Водночас погодні умови у Харкові дозволяють найближчим часом відключити опалення.

        «Думаю, що з 1 квітня опалювальний сезон у Харкові буде завершений», — зазначив мер.


